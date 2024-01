14e journée de Fédérale 2 (Poule 1) : RTC 33 – Pontarlier 9, une victoire acquise en deuxième mi-temps

Découvrez le résumé d’un match à enjeu entre deux équipes qui jouent le maintien. Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 24 janvier 2024, à 15 heures 15, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait à domicile lors de la 14e journée de fédérale 2 (match retour), l’équipe de Pontarlier classée 10ème du classement avec 28 points, qui restait sur deux défaites à l’extérieur au XV de la Dombes 30 à 27 et à Rilleux la Pape 28 à 22 et qui n’avait pas joué le weekend dernier son match à domicile contre le leader Nantua, suite à un terrain impraticable.

Les chalonnais eux classés à la 8ème place du classement avec 32 points recevaient donc un concurrent direct au maintien. Des chalonnais, qui à domicile, avaient remporté de la plus belles des façons le derby (le crunch) face au voisin creusotin sur le score de 19 à 16 mais qui n’ont pas concrétisé cette victoire le weekend dernier au Puy en Velay en s’inclinant 24 à 21, empochant néanmoins le point du bonus défensif.

Donc vous l’aurez compris, un match avec un véritable enjeu, de tous les dangers pour les deux clubs et pour le club chalonnais qui se devait d’obtenir un résultat pour ne pas plonger en fin de tableau et lutter pour la relégation en fin de saison.

Le résumé et la fiche technique de la rencontre d’info-chalon.com

Terrain : Gras

Condition atmosphérique : Temps ensoleillé

Vent : Faible S.O

Affluence : 400 spectateurs

Entraineurs Chalon-sur-Saône: Benjamin Renaud et Christophe Cabadaïs

Adjoint de terrain Chalon : Mathieu Verdreau

Entraineur pour Pontarlier : Antoine Delave

Adjoint de terrain pour Pontarlier : François Humblot et Jean Marc Herniet

Arbitrage de champs : Très Bon arbitrage de Monsieur Mathieu Sassatelli (Ligue IDF)

Représentant Fédéral : Michel Sellier (Ligue BGFC)

Carton jaune où blanc pour Chalon-sur-Saône : Merigond (27’), Girard (74’)

Carton jaune où blanc pour Pontarlier : Devillers (17’), Stab (64’), Djoukouchi (68’), Nowicki (74’)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Greneron M et Simonato (44’), Lemercier (46’) Boilereaux (49’), Guy (52’), Spinel (58’), Genevois (62’)

Rentrées pour Pontarlier : Deleule et Salvi (41’) Gouley et Djoukouchi (53’), Tonnin et Claudet (67’), Gommeret (72’)

En 1ere mi-temps, ce sont deux équipes crispées qui luttent pour le maintien qui se sont opposées. D’ailleurs, on contera 12 fautes (pénalités) à l’encontre des chalonnais contre 9 fautes pour Pontarlier, tant ce match a de l’enjeu pour les deux équipes. Mais cette équipe de Chalon a une âme et surtout elle ne lâche jamais rien à domicile car comme le disent les supporters chalonnais : « Ici, ici, c’est Chalon ! ». Et si la première mi-temps fût très équilibrée, à partir de la 51’, le réalisme chalonnais sera récompensé afin d’obtenir une belle victoire!

Résumé de la 1ère mi-temps (début du match 15 H 15)

C’est un match haché que proposent les 30 joueurs présents sur le terrain à leurs supporters. De nombreuses fautes sont sifflées de part et d’autre et la domination stérile des uns et des autres sont à mettre sur l’enjeu de la partie qui permettait au gagnant de la partie de se donner un petit peu d’air au classement. C’est d’ailleurs Chalon qui va ouvrir la marque, suite à une position de hors-jeu des doubistes, à 45 mètres face aux poteaux, pénalité transformée par Girard (Chalon 3 Pontarlier 0, 3’). Chalon se met lui aussi à la faute et il est sanctionné d’une pénalité à 48 mètres des poteaux, légèrement côte droit, et non transformée par Stab le buteur visiteur (14’). Suite à un placage haut des visiteurs, les tangos obtiennent une pénalité à 35 mètres, côté droit des poteaux, non transformée par Girard (18’). Les chalonnais sont sanctionnés pour une position de hors-jeu à 35 mètres de leurs poteaux mais suite à des contestations, l’arbitre ramène celle-ci à 20 mètres face aux poteaux. Elle sera transformée par Stab (Chalon 3 Pontarlier 3, 29’). Chalon repart de l’avant et obtient une nouvelle pénalité à 30 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 6 Pontarlier 3, 32’). Sur le renvoi, c’est un chalonnais qui se met à la faute avec un ballon gardé au sol et la pénalité sifflée pour les visiteurs sera transformée par Stab (Chalon 6 Pontarlier 6, 33’). Chalon qui se remet une nouvelle fois à la faute sur un hors-jeu de position sur un regroupement mais la pénalité sifflée 41 mètres des poteaux ne sera pas transformée par Stab (37’), le ballon venant s’écraser sur le poteau droit avant de revenir en jeu.

C’est donc sur le score de 6 à 6 qu’est sifflée la pause citron

Une seconde mi-temps de folie !

On ne sait pas ce qui s’est dit dans les vestiaires chalonnais mais les joueurs tangos sortent transfigurés et plus conquérants. Les chalonnais maintenant campent dans le camp visiteur et suite à un placage haut vont obtenir une pénalité à 48 mètres face aux poteaux mais ratée par Girard (45’). Chalon continue de pousser et va être récompensé sur une action collective quand le ballon arrive dans les mains de Boilereaux qui transperce toute la défense doubiste et vient aplatir le cuir entre les poteaux. Essai qui sera transformé par Girard (Chalon 13 Pontarlier 6, 51’). Sur une rare incursion des visiteurs, les chalonnais vont se mettre à la faute et ils seront sanctionnés d’une pénalité à 35 mètres des poteaux, côté gauche, qui sera transformée par Stab (Chalon 13 Pontarlier 9, 54’). Le puissant chalonnais Renzullo va de nouveau venir percuter la défense des joueurs du Doubs, et sur le regroupement, obtenir une pénalité à 18 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 16 Pontarlier 9, 61’). C’est d’ailleurs suite à cette action que le pilier chalonnais (N°3) Renzullo sortira sur blessure. Chalon devient de nouveau conquérant et obtient une pénalité pour hors-jeu des visiteurs qui sera transformée par Girard (Chalon 19 Pontarlier 9, 64’). Mais celui qui va faire basculer la physionomie de la rencontre, c’est sans aucun doute le jeune Simonato. En effet, sur un temps fort des visiteurs, qui veulent revenir au score et marquer un essai, sur l’action défensive héroïque de tous les chalonnais, le joueur tango Simonato va intercepter le ballon dans les lignes offensives doubistes et après avoir mis le turbo en route, il va distancer toute l’arrière garde des visiteurs sur une course de 80 mètres pour aplatir le cuir au milieu des poteaux. Essai qui sera transformé par Genevois (Chalon 26 Pontarlier 9, 77’). Chalon rassuré devient euphorique et c’est le jeune Thibert qui va en profiter pour transpercer la défense doubiste, encore groggy par l’essai précédent, et aller poser délicatement le ballon entre les poteaux visiteurs. Essai qui sera transformé par Genevois. (Chalon 33 Pontarlier 9, 80’).

L’arbitre sifflera alors la fin de la rencontre sur ce score de 33 à 9 en faveur des chalonnais!



Sur le scénario du match : Il faut savoir rester honnête et sur ce match il y a eu un équilibre parfait entre deux équipes du même niveau. C’est simplement une volonté collective et le réalisme chalonnais qui a permis aux tangos d’obtenir une belle victoire avec le point du bonus offensif (3 essais). Mais une chose est sûre, c’est que tous les points vont compter d’ici la fin de championnat et cette victoire était essentielle face à un concurrent direct pour le maintien.

Côté chalonnais, on a aimé : Si de nouveau, c’est une victoire collective avant tout, certains joueurs ont retenu notre attention. C’est le cas du pilier Renzullo une nouvelle fois, puissant dans les percussions et défensivement. Espérons que sa blessure à la 61’ ne soit pas trop grave. Les 2ème et 3ème ligne, Mennweg et Lacomme très bons en percussions comme en défense. Poujeade T, un joueur qui sait trouver des espaces pour prendre la poudre d’escampette et créer du danger dans la défense adverse. Denet, joueur qui n’a pas froid aux yeux pour percuter et transpercer les adversaires. Boilereaux joueur d’expérience qui est inarrêtable et dont l’essai a mis ses coéquipiers sur les bons rails. Le jeune Thibert, plein d’audace qui joue sans complexe et qui concrétise la victoire chalonnaise. Les bonnes rentrées de Lemercier, Genevois et Spinel. Mais sur ce match, la Palme d’Or revient à la véritable fusée chalonnaise, Simonato, car c’est lui, qui sur le temps fort de la domination des visiteurs, où l’on sentait d’ailleurs des chalonnais fébriles, a fait basculer le match par une belle interception et une course de plus de 80 mètres pour un essai qui assommera les adversaires.

Côté de Pontarlier, on a aimé : Le demi-ouverture N°23 (nom pas identifié sur la feuille de match), Fidinde (8) 3ème ligne et puissant en percussion, le 2ème et 3ème ligne Alber et Parisot.

Félicitations aussi à l’équipe B victorieuse sur Pontarlier B sur le score de 19 à 10.

(À suivre sur info-chalon la réaction de l’entraineur chalonnais Benjamin Renaud)

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B