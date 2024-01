Après la belle victoire 33 à 9 du RTC sur Pontarlier, le coach chalonnais Benjamin Renaud livre son analyse d’après match à info-chalon

Euphoriques, les joueurs chalonnais l’étaient après la victoire contre Pontarlier, mais cette opposition contre un concurrent direct obtenue en deuxième mi-temps d’un match somme toute très équilibré, était loin d’être gagné au vu d’une 1er mi-temps médiocre.

Tout n’a pas été parfait dans ce match, surtout en première période, l’entraineur chalonnais Benjamin Renaud s’en explique :

« C’est vrai que pour cette fin de saison, c’était important pour nous de gagner contre Pontarlier, pour leur mettre la pression sur le maintien. C’était donc une victoire capitale pour nous, ce qui explique certainement les faiblesses que l’on a eu en 1ère mi-temps et la prestation que l’on a fait. On a manqué de beaucoup d’engagement et on n’a pas respecté les bases du rugby. Mais on a remis les choses au clair pendant la mi-temps et on a expliqué aux joueurs ce qu’on attendait d’eux.

Ensuite vous l’avez vu, on a été plus conquérant afin d’obtenir en plus le point du bonus offensif et cela prouve une grosse force de caractère de nos joueurs car d’habitude, on arrache toujours la victoire en fin de match. Là, c’est notre volonté de gagner qui ressort et le point bonus offensif, il va certainement compter en fin de saison. C’est donc tout bénéfique pour nous ! Je suis soulagé et satisfait de ce match qui valide le bloc des trois matchs de reprise après la trêve et qui nous permettent de prendre 10 points sur 15, donc c’est plutôt positif. On va récupérer maintenant et se préparer de la meilleure façon qui soit pour les prochains matchs, à Meyzieu le dimanche 11 février et le dimanche 18 février contre Grand Dôle à la maison ! ».

J.P.B