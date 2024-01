AVIS DE DECES - Monsieur Alfred BONNARDIN

ALUZE - OUROUX-SUR-SAÔNE - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Chantal et Bernard PICARD, Pascal et Brigitte BONNARDIN, Gilles et Geneviève BONNARDIN,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alfred BONNARDIN

survenu le 26 janvier 2024, à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 1er février 2024, à 14h30, en l'église de Touches / Mercurey.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel de L'EHPAD de CHAGNY pour leur dévouement et leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Alfred a rejoint son épouse,

Marguerite

décédé en 1963.