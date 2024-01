AVIS DE DECES - Madame Stéphanie MALATY

CHALON-SUR-SAÔNE - GENOUILLY



Francine Madeleine MALATY, sa maman ;

David, Ludivine, son frère et sa sœur et leurs conjoints ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Stéphanie MALATY

survenu à l'âge de 47 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 6 février 2024, à 10 heures, en la cathédrale Saint-Vincent.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Stéphanie a rejoint son papa,

Daniel

décédé en 2000.