Un trio indissociable pour la réussite du grand évènement : Les Festives Musicales le 4 février à 17h00 salle Marcel Sembat à Chalon sur Saône.

Tous les ingrédients sont là pour faire de ces Festives Musicales une totale et entière réussite afin de collecter des fonds pour les associations du chalonnais qui œuvrent au quotidien pour les personnes, adultes et enfants hospitalisés en longue durée.

Cette initiative lancée par Le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise n’a eu d’interruption que celle provoquée par la crise sanitaire, ce dimanche 4 février ce sera la douzième édition.

Pierre Schelle responsable des Festives, représentant François Deboissy président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, Gilles Platret maire de Chalon sur Saône et Laurent Bonnin président de l’Orchestre d’Harmonie St Rémy/Les Charreaux ont répondu à Info-Chalon.

IC : Pierre Schelle, un petit point sur les Festives et le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise.

Pierre Schelle : « Initiées en 2010 par Pascal Chapelon et Philippe Girardot – membres du Lions Club Mercurey côte chalonnaise - les festives musicales sont devenues incontournables.

Un rendez-vous attendu dans le chalonnais chaque premier week-end de Février en partenariat avec le grand orchestre d’harmonie les Charreaux ; fort de 70 musiciens un programme sans cesse renouvelé est présenté aux 800 spectateurs présents.

Un concert d’exception au service de nos actions humanitaires où la totalité des résultats sont intégralement versés aux associations bénévoles locales qui aident patients adultes et enfants à l’hôpital W. Morey de Chalon sur Saône »

IC : Monsieur le Maire, la ville de Chalon étant partie prenante de cette manifestation par la mise à disposition de la salle, des équipements et du personnel, cette manifestation étant devenue récurrente depuis plusieurs années, souhaitez-vous qu'elle se pérennise et prenne plus d'importance pour la ville ? Pourriez-vous donner votre point de vue et votre ressenti sur cet évènement ?

Crédit photo : Ville de Chalon sur Saône

Gilles Platret : « Effectivement, le dimanche 4 février prochain, nous assisterons à la douzième édition de ce rendez-vous traditionnel dédié à la musique et à la solidarité. Les Chalonnais peuvent ainsi profiter de magnifiques instants musicaux avec l’Orchestre de l’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux tout en contribuant à financer des associations locales (Lire à l’hôpital et Ecoute et soutien). Cette année, le concert, placé sous le signe des quatre éléments a pour ambition de nous raconter l’univers ! Une projection sur grand écran de photos dédiées à l’espace (photos signées Bastien Villeboeuf) complètera la magie de cette soirée.

Depuis le début, la Ville de Chalon a toujours soutenu le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise dans l’organisation de cet évènement que ce soit en prêtant la salle et du matériel ou en réalisant et en diffusant sa communication. Si l’association souhaitait donner plus d’importance à cet évènement, la Ville de Chalon serait toujours disposée à écouter le projet et à y participer dans la mesure de ses possibilités. »

IC : Monsieur le président de l’Harmonie, comment voyez-vous évoluer cet évènement ?

Laurent Bonnin : « Comment je vois évoluer les choses ? Les Festives Musicales sont devenues un rendez-vous incontournable dans la région chalonnaise, chaque premier dimanche de février ! Toutes les éditions ont été musicalement différentes, des thèmes différents, ce qui a permis à coup sûr d'être un succès chaque année.

Cette 12ème édition sera encore différente et innovante, avec un voyage musical autour des 4 éléments, associé à une exposition de photos de notre ami musicien Bastien Villeboeuf et vous aurez même d'autres surprises pendant ce concert. Rendez-vous dimanche pour ce bel événement !»

IC : Plein de surprises et un programme exceptionnel, ce doit être difficile à imaginer et préparer, quel est le ressenti côté musicien ?

Laurent Bonnin : « Ce concert est l'événement principal de notre programme musical de l'année, 5 mois de répétitions hebdomadaires depuis la rentrée de septembre avec même certains dimanches matin dédiés au travail par pupitre. Le programme est choisi par nos 2 directeurs avec les responsables de pupitres, ceci permettant d'embarquer et de motiver les musiciens de l'orchestre avec des pièces musicales nouvelles, parfois surprenantes, vous découvrirez tout cela dimanche.

En tout cas, nous sommes tous prêts pour dimanche, innovations et surprises vous attendent, venez nombreux ! »

Ils rayonnent de bonheur et de talent, ils seront devant vous dimanche 4 février pour diriger l’Orchestre d’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux. Emilie et Denis Desbrières, à la tête de l’Orchestre, apportant chaque année un programme musicale différent, un véritable challenge pour les musiciens mais le plus bel hommage à Christian Villeboeuf co-créateur des Festives Musicales.

C.Cléaux