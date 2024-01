Le Conseil Syndical de l’Union Territoriale des Retraités CFDT Saône-et-Loire a tenu sa réunion de début d’année le 29 janvier, à Montceau les Mines autour de son Secrétaire Général, Guy SANGIORGIO.

Toutes les Unions Locales étaient représentées (Chalon, Gueugnon, Le Creusot, Macon, Montceau et Tournus).

Après l’habituel tour d’horizon de la vie dans les Unions Locales, qui a permis de constater une vie démocratique « en bonne santé », une lente mais constante progression des effectifs, le Conseil a travaillé sur l’avancement des « Feuilles de route » des commissions.

L’action de la CFDT Retraités de Saône et Loire, à travers ses commissions, s’attache particulièrement à vulgariser et amplifier la nécessaire défense des droits des retraités, plus souvent stigmatisés qu’honorés, trop souvent oubliés dans les mesures sociales ou économiques prises par nos gouvernants.

C’est par une présence renforcée, tant interne à la Confédération dans sa relation avec les syndicats d’actifs, qu’externe (Internet grand public, Instances départementales telles que le CDCA, Communales telles que les CCAS, …) qu’elle entend mettre en avant ses positions. C’est ici, tout le travail conduit conjointement par les commissions, Communication-Développement-Santé pour

restructurer le site internet ( http://www.cfdt-retraites.fr/Saone-et-Loire),



définir les attentes de la CFDT quant au CDCA dans le cadre de son futur renouvellement (Instance pilotée par le Conseil Départemental),

…..

Le Conseil Syndical s’est ensuite livré à une analyse de la situation nationale, en particulier de celle des retraités au regard des évènements et annonces, dont le fameux « Grand Rendez-vous du Président de la République avec les Français ».

Un ressenti particulièrement fort : celui d’une grande inquiétude quant au déphasage qui se confirme entre le pouvoir et le vécu du terrain.

Alors que la courbe du chômage semble s’inverser vers la hausse (deux trimestres en hausse avec un taux de 7,4% à la fin du 3ème trimestre 2023 et une prévision de l’OFCE à 7,9% à fin 2024), le pouvoir n’a de cesse que continuer à stigmatiser les demandeurs d’emplois en annonçant un nouveau tour de vis après celui qui vient de toucher les chômeurs séniors.

Alors que l’inflation n’est pas encore maitrisée, avec un Indice des Prix qui ne reflète pas objectivement et sincèrement les coûts réels pour les ménages, et tout particulièrement les plus défavorisés (Indice global à +9,7% sur 2022-2023, mais 21% sur les produits alimentaires, ….), le gouvernement s’empresse d’augmenter les taxes sur l’électricité de près de 10%,

Alors que l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite se profile dans les sondages, le pouvoir se déshonore en « marchandant », dans les couloirs de Matignon, une loi inique à certains égards, sur l’immigration, au point que certains y voient même une « Victoire idéologique » ! De plus, le pouvoir ose prétendre qu’il savait l’inconstitutionnalité de nombreux articles, laissant au Conseil Constitutionnel le soin de « faire le ménage » mais au risque de provoquer les réactions populistes les plus exécrables pour la Démocratie et la République. Les retraités ont été fortement présents aux manifestations du 21 janvier.

Alors que nombre de nos anciens continuent à mourir dans des conditions indignes, aucune annonce sur la « loi fin de vie » ! Le pouvoir doit faire preuve de courage devant cette situation, il doit favoriser un vrai débat et affronter un débat sain sur ce sujet de société.

Alors que la transformation climatique montre de plus en plus durement ses effets, le pouvoir tergiverse quant aux orientations à prendre, aux moyens à mettre en œuvre pour une indispensable transition écologique, allant même jusqu’à envisager ou tenter des reculs au gré de certains mouvements sociaux générés par la politique de mondialisation à tout va menée jusqu’à présent …

Alors qu’il annonce une sempiternelle volonté de défendre le pouvoir d’achat des classes moyennes, pas un mot sur celui des retraités qui ne cesse de se dégrader : entre 4,8% et 9,2% de perte de pouvoir d’achat selon les paramètres retenus, entre 2010 et 2023, pour les retraites de moins de 2.000 € et entre 7,2% et 11,6% de perte pour les plus de 2.000€).

C’est donc inquiets, parfois même indignés que sont les retraités CFDT, mais plus que jamais déterminés à travailler à combattre toutes ces déviances, ces inégalités, ces dangers et surtout à faire entendre la voix de ceux qui ont travaillé des dizaines d’années au développement de tous, pour bénéficier de cet acquis social qu’est la retraite !