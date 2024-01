COLERE DES AGRICULTEURS - L'Association des maires de Saône et Loire soutient le mouvement

L'Association des Maires de Saône-et-Loire tient à exprimer son soutien total au mouvement de protestation des agriculteurs, dans leurs revendications pour assurer l’avenir d’une activité essentielle pour notre pays et notre département.

Nous ne saurions ignorer lemal-être grandissant des agriculteurss’agissant des conditions d’exercice de leur profession et des contraintes qui pèsent sur eux.

Ce mouvement national qui se déploie de jours en jours, qui résonne dorénavant dans plusieurs pays de l’Union européenne, est un véritable cri d’alarme qui doit être entendu.

Il est urgent d’agir pour que ces femmes et ces hommes, qui contribuent à faire vivre notre pays et nos communes puissent travailler dans de meilleures conditions et surtout vivre dignement de leur travail.

L’AMSL souligne son attachement à une agriculture économiquement viable et respectueuse de l’environnement, indispensable au maintien des paysages attractifs, créatrice d’une juste rémunération et allégée de contraintes administratives trop chronophages.

L’AMSL souhaite que la mobilisation de la profession agricole, respectueuse des personnes et des biens, puisse ouvrir de nouvelles perspectives pour le monde agricole et la ruralité.