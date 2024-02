L'AAPPMA La Gaule Chalonnaise commence l'année 2024 en fanfare!

En ce début d'année, quelques dates importantes pour votre société de pêche chalonnaise:



- Assemblée Générale le 11 Février à 9h à la Maison des Association Rue Jules Ferry 71100 Chalon Sur Saône, salle Carême au 1er étage. Venez nous rencontrer et ainsi partager et connaître nos ambitions.



- Lâché de truites le 24 Février sur l'étang de la Gaule à Champforgeuil et le lac bleu à Saint Marcel.



- Journée gratuite spéciale truites pour les enfants/jeunes le mercredi 28 Février à l'étang de la Gaule à Champforgeuil avec le partenariat de l'AAPPMA Saône et Doubs de Verdun.



- Journée nettoyage des berges du lac de la Zup à Chalon Sur Saône le 02 Mars en partenariat avec la fédération départementale de chasse et de pêche en Saône et Loire. Appel à bénévoles.



- Lâché de truites le 9 Mars pour l'ouverture générale sur l'étang de la Gaule à Champforgeuil et le lac bleu à Saint Marcel.



- Avril/Mai plusieurs journées d'initiation de pêche au coup, pêche à la carpe et carnassiers pour les enfants/jeunes avec le partenariat d'Armand Michaud, guide de pêche et de l'AAPPMA Saône et Doubs de Verdun



- samedi 1er Juin , fête de la pêche à l'étang de la Gaule à Champforgeuil, pêche gratuite, nombreux stands et animations sur place.



D'autres manifestations auront lieu également sur la fin d'année, un article sera publié en temps voulu.