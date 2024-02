La CPME Saône et Loire s'associe à l'association Bourgogne-Franche Comté Angels

A l'occasion des voeux de l'organisation patronale CPME 71, Clarisse Maillet et Patrick Tabouret ont signé un partenariat avec l'association BFC Angels. Une manière d'apporter une attention toute particulière aux adhérents de la CPME. Pour rappel, l'association BFC Angels soutient de nombreux porteurs de projets en manque de capacité financière, de fonds propres susceptibles de les aider dans leurs développements. Par an, c'est près d'une soixantaine de dossiers déposés et étudiés. 6 à 8 dossiers sont financés en moyenne par un apport de 100 000 euros. Un outil financier particulièrement bien apprécié et qui permet de sécuriser les emprunts bancaires. L'accord entre la CPME et BFC Angels permettra à tous les adhérents de bénéficier d'une écoute attentive, d'une analyse et de conseils, pouvant déboucher sur l'apport financier.

Pour en savoir plus sur BFC Angels

L.G