Pour Jérémy Decerle, "il faudra choyer le monde agricole"

Balayant d'éventuelles critiques sur sa présence, "je suis entre Bruxelles et Tournus, c'était l'occasion de m'arrêter à Chalon et de venir vous voir, répondant à l'invitation de votre présidente" a tout de suite lancé Jérémy Decerle. Le député européen, visiblement éreinté de ces derniers jours, face à une situation du monde agricole historique, a été particulièrement sollicité. Un sujet qu'il maîtrise, ayant été lui même, Président de la Fédération des Jeunes Agriculteurs, avant de siéger à Bruxelles.

"Il fallait répondre. Ca a été fait en partie. Le travail est loin d'être fini" a précisé Jérémy Decerle. "Il faudra choyer le monde agricole. Les agricultrices et agriculteurs méritent plus de considération. Les réponses ne pourront être simplement françaises. Tout en étant aux côtés de l'Ukraine, il s'agit de ne pas affaiblir notre profession et répondre avec plus de dignité".

L.G