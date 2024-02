Spirit of Josette à l'honneur des voeux de la CPME Saône et Loire

"Rendre accessible des fauteuils roulants « récréatifs » au plus grand nombre de personnes à mobilité réduite, tel est l'objectif de Spirit of Josette" a rappelé Christophe Roulliaud, Président de Spirit of Josette. En présence de José, victime de la maladie de Charcot et son épouse Sandrine, l'essence même de cette épopée solidaire, il a été rappelé l'histoire de ce partenariat.

"On se devait de trouver une solution de protection pour les fauteuils que nous réalisons" et c'est tout naturellement que le dossier est arrivé aux oreilles du lycée Emiland Gauthey et de ses métiers de la mode. Très vite, le dispositif s'est mis en place. Fallait-il encore trouver la matière première sur laquelle s'appuyer pour confectionner les housses de protection attendues.

Le recours aux bâches plastiques de communication

Le choix s'est porté sur ces fameuses bâches de communication qui souvent ne servent qu'une seule fois. Un appel est d'ailleurs lancé à toutes les entreprises qui disposent de cette ressource, en vue d'être recyclée. Il suffit de passer un coup de fil au lycée Emiland Gauthey... et le tour est joué. Camille Marcotto, Directrice déléguée aux formations professionnelles, se fera un plaisir de vous rendre visite et de récupérer le matériel.

L'initiative a d'ailleurs décroché le "Prix Coup de coeur" des Trophées de l'Insertion, portés par la Préfecture de Saône et Loire, tant l'initiative coche toutes les cases.

Sur les 15 housses programmées, 7 ont déjà été réalisées par les élèves d'Emiland Gauthey, mobilisant plus de 40 heures de travail.

Des réalisations qui naviguent dans toute la France a insisté Christophe Roulliaud, permettant de mieux appréhender le déficit de ce type de fauteuils, qui répondent à un cahier des charges draconien.

Deux rendez-vous sont à noter dans vos agendas. Le 6 avril prochain, une vente de vins organisée par le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise est organisée au profit de Spirit of Josette. Et notez les 1er et 2 juin à Givry, la fête à Josette, un moment particulièrement festif.

pour tout savoir sur Spirit of Josette

Laurent Guillaumé