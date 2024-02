RUGBY GIVRY-CHEILLY - Petit point d'étape en attendant la rencontre de dimanche

Après la victoire de dimanche dernier à Cheilly les Maranges contre le RC Ordon sur le score 27 à 7, l'équipe fanion de Givry-Cheilly, demeure toujours invaincue cette saison. C'était normalement le troisième match retour, mais le premier contre Varennes-Vauzelles prévu le 07/01/2024 à Givry avait été repoussé au 04/02/2024, et le deuxième contre Maiche (Doubs) prévu le 21/01/2024 là-bas a été repoussé aussi au 16/03/2024 (annulation alors que l'équipe était à 5km après 3h de bus...), donc ils n'avaient pas joué depuis 17/12/2023 à Auxonne (où c'était plus un entraînement qu'un match car 12 contre 12 et victoire 0-121).

Pour Gérard BOISSARD : « Match de reprise contre un adversaire qui nous avait poser quelques problèmes en première mi-temps au match aller. Nous avions prévenu les joueurs cette semaine que si nous n'imposions pas notre rythme, cela risquait d'être compliqué... Message reçu ! Très propres en touche, cela nous a permis d'avoir une bonne rampe de lancement pour nos 3/4, qui ont transpercé chaque fois la défense adverse, et en marquant un premier essai où pratiquement toute l'équipe a touché le ballon. Nous retiendrons également notre défense collective dans nos 5 mètres, qui a été parfaite. Bravo aux avants pour leur beau travail en touche et aux arrières qui peuvent encore faire beaucoup mieux sur les ballons de turn-over, dès que les terrains seront un peu plus secs. Rien n'est fait, on continue à travailler pour se préparer à cette fin de saison. »

Prochain match ce dimanche 04/02/2024 à Givry contre l'AS Amicale Vauzelles (report du premier match retour)