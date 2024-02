Une nouvelle équipe pour Cerclecom en Bourgogne-Franche Comté

Les nouveaux statuts ayant porté à douze le nombre d’administrateurs (contre neuf précédemment), le conseil d’administration, largement renouvelé, est ainsi composé :

- Lydie Azevedo / Geotec (Quetigny)

- Olivier Bisiaux / Orange (Dijon)

- Aurélie Boudenia / Place des médias (Dijon)

- Patrice Bouillot / La Plume et le Micro (Dijon)

- Irmine Carterot / Lycée Les Arcades (Dijon)

- Héloïse Chatelain / L’avisée (Besançon)

- Laëtitia Legrand / Billie Blue (Dijon)

- Marc Perrin / Yafa Communication (Dijon)

- Jennifer Pierre / Groupe Id’ees (Chenôve)

- Alison Robert / Ma Vision Web (Hauteville-lès-Dijon)

- Cathy Viot / Cœur de Prod (Lons-le-Saunier)

- Élise Voilly / Suez (Dijon)

Une présidence à deux têtes

Ce nouveau conseil d’administration a élu, le 31 janvier, un bureau ainsi constitué :

- Lydie Azevedo et Patrice Bouillot : coprésidents

- Cathy Viot : secrétaire

- Marc Perrin : trésorier

Le duo de présidents succède à Arthur Deballon (gérant d’AVS Communication et d’Axo Agencement), qui présidait l’association depuis six ans. C’est la première fois, depuis la création de Cerclecom en 2010, qu’une femme siège à la présidence de l’association.

Lydie Azevedo est directrice de la communication de l’entreprise Geotec, bureau d’études en ingénierie géotechnique et environnementale d’envergure internationale, basé à Quetigny près de Dijon.

Patrice Bouillot, ancien journaliste, est le fondateur et gérant de la société dijonnaise La Plume et le Micro, spécialiste de la rédaction et de l’animation d’événements.

Un projet pour renforcer le rayonnement du Cerclecom

Le nouveau conseil d’administration du Cerclecom a défini le projet qu’il entend déployer tout au long de son mandat de deux ans. Ce projet, dans la continuité de l’action menée avec succès ces dernières années, s’articule autour de cinq axes de travail :

- Renforcer le rayonnement géographique du Cerclecom en l’implantant prioritairement dans le Doubs, le Jura et en Saône-et-Loire,

- Proposer de nouveaux services aux membres,

- Poursuivre le recrutement de nouveaux adhérents, renforcer leur intégration dans la communauté et impliquer davantage les membres dans la vie du Cerclecom,

- Communiquer plus fortement pour renforcer l’image du Cerclecom,

- Positionner le Cerclecom comme un acteur du territoire et le porte-parole de la filière communication en Bourgogne-Franche-Comté.

Le prochain événement organisé par le Cerclecom sera une soirée consacrée au sport et à la communication, le 13 février à Dijon. En avril se déroulera la traditionnelle festive au cours de laquelle seront remis les trophées récompensant les meilleures opérations de communication menées dans la région en 2023.