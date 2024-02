Retour sur la 10ème édition du Défi Chal'engeAM

Un concours à destination des étudiants de l'Institut d'Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône et des entreprises de Bourgogne Franche-Comté. Plus de détails avec Info Chalon.

L'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, service de l'école d'ingénieurs Arts et Métiers (ENSAM) de Cluny, est une équipe du laboratoire LISPEN, spécialisée en réalité virtuelle et basée à Chalon-sur-Saône.

Elle propose une formation de master 1 et 2 «Ingénierie Numérique» du cycle «Management des Technologies Interactives 3D» (MTI3D), dont l'objectif est de former des étudiants à maîtriser l'ensemble des méthodes et outils de la transformation numérique (3D, réalité virtuelle), à savoir déployer des solutions technologiques de réalité virtuelle/réalité augmentée pérennes, ainsi qu'à savoir s'adapter aux besoins des utilisateurs et des donneurs d'ordres.

Dans le cadre de cette formation, l'Institut Arts et Métiers de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec l'agglomération du Grand Chalon, L'Usinerie Partners, l'IUMM et le CNAM BFC, organisait pour la 10ème fois un concours à destination de ses étudiants et des entreprises de Bourgogne Franche-Comté : le défi Chal'engeAM.

L'objectif de ce concours est multiple :

1) renforcer les liens entre le monde académique et le monde industriel

2) initier les étudiants aux défis et aux exigences qui les attendront après leur diplomation

3) ouvrir aux entreprises de nouvelles opportunités économiques par l'utilisation des technologies du numérique, et donc promouvoir la transition numérique par ces technologies.

À noter que cette année, le diplôme d'ingénieur IA & Big Data proposé par le CNAM BFC intègre le défi Chal'engeAM pour proposer des projets autour de l'intelligence artificielle.

Le défi Chal'engeAM consiste en la réalisation en deux semaines du 22 janvier au 2 février 2024 d'un démonstrateur pour les entreprises participantes. Pour cela, les étudiants ont contacté les entreprises de Bourgogne Franche-Comté dès la mi-novembre 2023 pour présenter les outils de réalité virtuelle/réalité augmentée et d'intelligence artificielle et les possibilités offertes par ces outils, et ont défini avec elles un cahier des charges permettant la réalisation d'un démonstrateur sous forme de preuve de concept fonctionnelle. Les projets sont réalisées par des groupes d'étudiants.

Ils étaient présentés vendredi 2 février 2024 à L'Usinerie devant un jury composé d'entreprises et d'élus du Grand Chalon, avec à l'issue la distribution de quatre prix : un prix de l'opportunité économique, un prix force de conviction, un prix de l'innovation et un prix du public.

Pour cette 10ème édition, le défi Chal'engeAM proposait également des projets d'innovation entrepreunariale.

Liste des projets :

• Réalité virtuelle/augmentée :

STSI (application virtuelle de formation au polissage), présenté par 5 étudiants de l'ENSAM de Chalon-sur-Saône (Noah Ouou, Setra Rakotoarimanana, Thibaut Pierre, Sebastián Guarín et Aurélien Pajean).

Expert en usinage de précision, conception, métrologie 3D depuis 1996, STSI est une société de prestations de service en mécanique de précision installée à Chemaudin, près de Besançon (Doubs).

Ville de Talant (Versailles 2.0 - application augmentée post-spectacle), présenté par 6 étudiants de l'ENSAM et du CNAM BFC (dont Jade Berthoux-Lopes, Quentin Baroller et Léonard Bonichon).

EFS (application virtuelle de sensibilisation au don du sang), présenté par 7 étudiants du CNAM BFC et de l'ENSAM (Manon Lenonnier, Marine Airauh, Marion Afchain, Théo Bouré, Melvin Amichaud, Enzo Rondini et Olivier Raoux).

Château de Germolles (application virtuelle de restitution de patrimoine), présenté par 4 étudiants du CNAM BFC et de l'ENSAM (Roman Buaillon, Lucas Degueurce, Mattéo Plichon et Corentin Berthaud).

• Intelligence artificielle :

Essilor (IA générative, lunettes connectées), présenté par 4 étudiants du CNAM BFC (Maxime Boudier, Jean Sauron, Loris Vernet et Nathan Veloso).

Alstom (Similarité modèles 3D et prédiction prix de pièces), présenté par 6 étudiants du CNAM BFC (Arthur Cieslar, Alban Rouault, Jules Kantzer, Victor Vaizand, Anatole Marten et Kévin Ferreira).

Escofier (prédiction du temps d'usinage des outils), présenté par 4 étudiants du CNAM BFC (Marc-Antoine Pimentel Sanchez, Maxime Bayen, Romain Caquais et Noah Bah).

CH William Morey (développement IA pour analyse de cellule de levure), présenté par 7 étudiants du CNAM BFC (Nathan Annette, Abdellah Dighab, Yann Chevalier, Nicolas Augey, Gökhan Karaagaç, Waël May et Tarek Ahmed Belhaj).

GRDF (développement d'un modèle d'activité pour établir des objectifs).

• Innovation :

Comment ça marche ? (application de manuel augmenté).

DécoVisio (réamménagement augmenté de postes de travail).

Et voici les résulats de cette 10ème édition :

Prix Opportunité Économique IA : AITEM (Alstom)

Prix Force de Conviction IA : Cell.IA (CH William Morey)

Prix Innovation IA : Lunettes connectées (Essilor)

Prix Coup de Cœur IA : Lunettes connectées (Essilor)

Prix Opportunité Économique RV : Comment ça marche ?

Prix Force de Conviction RV : Don de plasma (EFS)

Prix Innovation RV : Formation polissage (STSI)

Prix Coup de Cœur RV : Don de plasma (EFS)

