AVIS DE DECES - Monsieur Jean-François GROS

OULLINS - SAINT-RÉMY - SAINT-CLAUDE - LYON



Son épouse Gilberte, ses enfants Juliette et Christophe, ses frère et sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, parents et amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-François GROS

survenu à l'âge de 78 ans.

Un moment de recueillement aura lieu en la maison funéraire de Saint-Genis-Laval le jeudi 8 février à 11 heures. Une messe aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse à Saint-Rémy (71100) le vendredi 9 février à 15 heures, suivie de l'inhumation.