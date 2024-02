AVIS DE DECES - Monsieur Giovanni MENADEO

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE - SAINT-RÉMY - MÂCON - MILAN



Caterina,

son épouse ;

Angelina, Tonino,

Donatino et Isabelle,

ses enfants et belle-fille ;

Cédric et Marina,

Jean-Baptiste et Marie, David, Amandine et Thibaut,

ses petits-enfants et conjoints ;

Lana,

son arrière-petite-fille ;

Donato Menadeo,

son frère,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Giovanni MENADEO

décédé le 1er février 2024,

dans sa 93e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 février à 14h30 en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune.

La famille remercie son médecin traitant, ses infirmières et ses aides à domicile pour leur dévouement et leurs bons soins.

Fleurs naturelles, pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.