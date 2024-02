TENNIS CLUB CHATENOY - Compte-rendu de cette dernière journée de championnat

Pour cette seconde journée de phase 2, défaites pour les 2 équipes

Si la D3 s’incline de peu 08/10 avec 3 belles perdues sur 5, la régionale 3 subit une lourde défaite à Gazelec Auxerre 03/11.

En D3, Vincent Meulien 2 victoires, Lino Bertrand 2 victoires, Lucas Loriot 1 victoire + double associé à Pascal Limonet 2 victoires.

Prochaine journée le 10 février la D3 reçoit Génelard tt 2.

La R3 ne rendant pourtant que 192 points aux auxerrois subit la loi des locaux avec seulement 2 belles disputées par Frédéric Gueugneaud 1 gagnée une perdue.

Frédéric Gueugneaud 2 points + double associé à Nicolas Jayet , ni Daniel Cuche ni Nicolas Jayet, ni Eric Fouache n’arrivant à se sortir des griffes de leurs adversaires, aucun des 3 n’ayant accédé à une belle.

Prochaine journée le 11 février, la R3 reçoit Dijon tt 3.

2 Châtenoyens ont participé récemment à la coupe nationale vétérans régionale, et en moins de 60 ans, Frédéric Gueugneaud et Régis Ravel Chapuis terminent premier et sont ainsi qualifié pour les championnats de France.