AVIS DE DECES - Madame Jacqueline BESSON née CONTI

ALLERIOT - GIVRY



Christian et Frédérique BESSON;

Pascal BESSON et Catherine MARTINET

ses enfants ;

Benjamin, Alexandre, Julien,

ses petits-enfants ;

Lola,

son arrière-petite-fille ;

Éric et Armel,

ses neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline BESSON

née CONTI

survenu le 31 janvier,

à l'âge de 93 ans.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 8 février 2024 à 10 heures, en l'église de Givry, suivie de l'inhumation dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.