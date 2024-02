Cette semaine à l'Espace des Arts : 'LE CHEVALIER ET LA DAME'

Dans cette comédie de Goldoni jamais jouée en France, Donna Eleonora, aristocrate complètement ruinée, vit de folles péripéties à Venise en compagnie de sa fidèle servante Colombine. Don Rodrigo, chevalier vénitien, est fou d’amour pour elle mais, empêtré dans ses contradictions, n’arrive pas à lui avouer ses sentiments. Autour d’elle gravite un petit monde de personnages peu recommandables : un avocat véreux et une assemblée de nobles oisifs malveillants dont Donna Eleonora va devenir malgré elle un trophée à conquérir. La mort de son époux exilé et l’intervention d’un riche marchand vont heureusement faire in extremis pencher la balance en sa faveur. Entre la subtile mise en scène de Jean-Luc Revol, les onze interprètes et de somptueux costumes et décors vénitiens, cette attaque efficace des mœurs corrompues de la noblesse est aussi l’histoire d’une passion.

JEU 08 FEV. — 20H GRAND ESPACE

VEN 09 FEV. — 20H GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservation : https://www.espace-des-arts.com/le-chevalier-et-la-dame

Texte et visuel, Service communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Christophe Vootz