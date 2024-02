Inauguration du nouveau terrain synthétique du complexe sportif du Treffort de Châtenoy le Royal.

Le terrain synthétique avait besoin d’être rénové, c’est chose faite, et ce, pour de nombreuses années.

Le revêtement synthétique ancienne génération était devenu, avec le temps, obsolète, polluant et plus du tout adapté au terrain principal du complexe sportif.

Son remplacement a fait l’objet d’une étude approfondie tant sur le plan technique que financier. Le choix des matériaux plus écologiques : sous-couche pour plus de confort, billes de liège et sable,… tout un choix de produits bien moins polluants que les billes noires de caoutchouc des premiers gazons synthétiques.

Samedi matin 3 février, Vincent Bergeret maire de la ville accompagné d’élus de la ville, de Marie Mercier sénateur, d’Olivier Tainturier sous-préfet, de Sébastien Martin président du Grand Chalon, de Dominique Juillot vice-président au Grand Chalon, de Daniel Rebillard président de l’OMS, de Jean-Christophe Frédéric président du club de foot châtenoyen, de François Boissier responsable de services techniques, a inauguré le gazon synthétique fraichement rénové.

Monsieur le maire a souligné que le club de Châtenoy était un des plus gros en termes de licenciés du Grand Chalon. Il a rappelé que d’autres travaux ont été ou vont être engagés pour continuer dans la transition écologique avec le passage en led de tous les éclairages. Il a parlé aussi du coût de la rénovation et du montant des aides dont la ville a bénéficié.

Il a passé ensuite la parole aux représentants des diverses autorités avant de convier tout le monde au verre de l’amitié.

C.Cléaux