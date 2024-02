Vendredi et samedi grande collecte alimentaire annuelle de la FACE et du Grand Chalon

Devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable de la solidarité dans le Chalonnais, la grande collecte alimentaire, organisée conjointement par la FACE (Fédération des Associations Chalonnaises d’Entraide) et le Grand Chalon, se déroulera cette année vendredi et samedi prochain. Programmée les vendredi 9 et samedi 10 février, elle aura lieu dans onze magasins de la région chalonnaise, dont six de la ville centre (voir ci-dessous).

Durant ces deux jours des dizaines de bénévoles, membres des onze associations composant la FACE mais aussi du Rotary Chalon Saint-Vincent, de l’AMEC (Association Médico-Educative Chalonnaise) et des CCAS de Champforgeuil, de Saint-Marcel, et de Givry vont être mobilisés.

De plus en plus de précarité

En 2023 plus de 38 tonnes de nourriture ont été distribuées à quelque 5 240 bénéficiaires, soit environ 76 000 repas. Comme le rappelle Raphaël Jimenez, président de la FACE, et Marie-Christine Agacinski, directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, le nombre des gens dans la précarité ne cesse d’augmenter, et plus particulièrement des familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées. Alors, on compte sur vous ! Soyez généreux !

Quels produits donner ?

Les produits recherchés sont plus particulièrement les conserves de légumes et de fruits, les conserves de poisson (thon, sardines…), l’huile, la confiture, le chocolat, le café, le sucre, les biscuits, le cacao, les petits déjeuners, et les plats cuisinés. Les denrées ainsi récoltées seront intégralement reversées à l’épicerie solidaire du Grand Chalon et au centre d’aide alimentaire d’urgence de la FACE.

Où faire le don ?

Onze magasins, dont six à Chalon, participent à la collecte.

Chalon : ALDI, 35 avenue Nicéphore Niépce.

ALDI, 7 rue Thomas Dumorey.

Leclerc, 6 rue Paul Sabatier.

Carrefour, 144 avenue de Paris.

Intermarché, 70 rue des lieutenants Chauveau.

Monoprix, 15 place de Beaune.

Châtenoy-le-Royal : ALDI, 3 rue de la Jonchère.

Châtenoy-en-Bresse : Netto, zone d’activités du Champ Chassy.

Mercurey : bi1, 53 Grande Rue.

Givry : Colruyt, 22 avenue de Mortières.

Saint-Marcel : Carrefour Market, rue du Curtil Canot.

Gabriel-Henri THEULOT