AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Paul PETIT

CHALON-SUR-SAÔNE - MANCEY



Michelle, son épouse ;

Christophe et Céline, son fils et sa belle-fille ;

Nathalie, sa belle-fille ;

Romuald, Jennifer, Enza, Antoine, ses petits-enfants ;

ses sœurs et ses beaux-frères ;

ainsi que les familles PETIT et MAZUIR,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul PETIT

survenu le 6 février 2024,

à l'aube de ses 77 ans.

La cérémonie sera célébrée jeudi 15 février 2024, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une boite à dons en faveur de

« La ligue contre le cancer » sera mise à disposition le jour de la cérémonie.

Jean-Paul repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Il a rejoint son fils,

Olivier

parti trop tôt.