CARNET ROSE - Bienvenue à Mélyne

Mélyne BONIN est née le 31 janvier à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le troisième enfant après Anceline, 13 ans, et Enora, 10 ans d'Angélique MATHEY et le premier enfant de Jérémy BONIN. La maman est aide-soignante et le papa est conducteur de travaux en bâtiment. La famille réside à La Racineuse. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !