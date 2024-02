GOUVERNEMENT : découvrez la composition complète du gouvernement Attal

- Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation nationale (ancienne garde des Sceaux entre mai 2017 et juillet 2020)

- Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention, sous l’autorité de Catherine Vautrin

- Guillaume Kasbarian, ministre délégué chargé du Logement, sous l’autorité de Christophe Béchu

- Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, en remplacement de Philippe Vigier

- Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du Numérique, sous l’autorité de Bruno Le Maire

- Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

- Olivia Grégoire, ministre déléguée aux Entreprises, au Tourisme et à la Consommation, sous l’autorité de Bruno Le Maire

- Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

- Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes âgés et des Personnes handicapées, sous l’autorité de Catherine Vautrin

- Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie, sous l’autorité de Bruno Le Maire

- Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État chargée de la Ville et de la Citoyenneté, sous l’autorité de Gérald Darmanin et de Christophe Béchu.

- Patrice Vergriete, ministre chargé des Transports, sous l'autorité de Christophe Béchu

- Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, sous l’autorité de Bruno Le Maire

- Dominique Faure, ministre déléguée aux Collectivités territoriales et à la Ruralité, sous l’autorité de Gérald Darmanin

- Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, sous l’autorité de Stéphane Séjourné

- Sabrina Agresti-Roubache, ministre déléguée à la Ville, à la Citoyenneté et à l'Intégration

- Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse, et des Familles, sous l’autorité de Catherine Vautrin et de Nicole Belloubet

- Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l’Europe, sous l’autorité de Stéphane Séjourné

- Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès de Marc Fesneau

- Patricia Mirallès, secrétaire d’État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, sous l’autorité de Sébastien Lecornu

- Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer et la Biodiversité, sous l’autorité de Christophe Béchu

- Chrysoula Zacharopoulou, secrétaire d’État chargée du développement et des Partenariat internationaux, sous l’autorité de Stéphane Séjourné

Des nominations qui viennent s'ajouter aux premiers nommés le 11 janvier dernier

- Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

- Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

- Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités

- Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

- Rachida Dati, ministre de la Culture

-Sébastien Lecornu, ministre des Armées

- Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice

- Stéphane Séjourné, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

- Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

- Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

- Prisca Thévenot, ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement

- Marie Lebec, ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement

- Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations