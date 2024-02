Remise de chèque par Le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise

Depuis 35 ans, le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise participe à des actions nationales et internationales mais aussi et surtout aux actions locales telles que le soutien financier offert chaque année à deux associations bénévoles qui œuvrent au centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône : Lire à l'Hôpital et Écoute et Soutien des enfants hospitalisés. Plus de détails avec Info Chalon.

La vocation des Lions Club est de donner à leurs membres et à leurs partenaires les moyens d'agir pour la santé et le bien-être, de renforcer les liens au sein des collectivités, d'apporter un soutien à celles et ceux qui en ont besoin dans le monde entier par le biais du service humanitaire et de subventions, d'œuvrer pour la paix et l'entente internationale.

Le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise organise depuis plusieurs années la vente de verres lors des Festives Gourmandes, en partenariat avec la Ville de Chalon sur Saône et les associations Lire à l'Hôpital et Écoute et Soutien des enfants hospitalisés.

En contrepartie de l'implication des deux associations, le Lions Club leur verse une aide de 1500 euros par association.

La remise de chèque aux deux associations a eu lieu le mardi 6 février 2024 à 17 heures, au Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône et président du Conseil de Surveillance du CH, Bruno Legourd, son premier adjoint, Sylvain Rollot, le directeur adjoint en charge du Groupement Hospitalier du Territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse et Morvan et directeur des Affaires Médicales et Développement Territorial en Santé qui représentait Philippe Collange-Campagna, le directeur général du CH, François Deboissy, le président du Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, Claire Frolet, la présidente de Lire à l'Hôpital, et Danielle Charles, la présidente de Écoute et Soutien des enfants hospitalisés.

À noter que le Groupement Hospitalier du Territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse et Morvan, c'est 5300 salariés, comme nous l'indique Sylvain Rollot.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati