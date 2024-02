Mégarama Chalon célèbre le Nouvel An Chinois ce week-end avec deux films à ne pas rater

Une avant-première de «Le Royaume des Abysses» et la fresque pharaonique de Wuershan, «Creation of the Gods I : Kingdom of Storms», seront projetés ce week-end à l'occasion du Nouvel An Chinois. Deux magnifiques œuvres de l'Empire du Milieu à ne pas rater. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'occasion du Nouvel An Chinois ce week-end, Mégarama Chalon met le paquet avec la projection de l'avant-première de «Le Royaume des Abysses» et «Creation of the Gods I : Kingdom of Storms», le blockbuster de Wuershan qui fait un carton dans le monde entier et diffusé dans les salles pour deux jours seulement.

«Le Royaume des Abysses», le samedi 10 février à 13 heures 45 et le dimanche 11 février à 11 heures, en version française.

«Creation of the Gods I : Kingdom of Storms», le samedi 10 février à 16 heures et le dimanche 11 février à 21 heures, en version chinoise sous-titrée français.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati