L'AGORA des PEP71, rue Champ Gaillard, une nouvelle structure au profit des enfants souffrant de troubles autistiques

C'est un nouveau Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées qui a été ouvert il y a quelques semaines rue Champ Gaillard à Chalon. Les explications d'info-chalon.com.

Lancé il y a quelques semaines, le PCPE l'Agora, a été officiellement inaugurée ce mardi à Chalon sur Saône. Sous la direction de Pascal Legoux, la structure est située au rez-de-chaussée, de ces locaux idéalement placés à Chalon sur Saône, et totalement revisités. Un endroit qui correspond en bien des points aux attentes des familles. S'adressant aux enfants de 4 à 6 ans en situation de handicap ayant un diagnostic de trouble du spectre de l’Autisme, l'AGORA, est un dispositif qui "propose des interventions pour favoriser la continuité du parcours de l’enfant et de sa famille. Il est souvent proposé en relais lors de l’attente d’une admission dans un service ou un établissement" a rappelé Frédérique SAURET, la présidente des PEP71, en présence de toute l'équipe, de Vincent Bergeret - représentant le Conseil départemental de Saône et Loire, Bruno Legourd - maire-adjoint de Chalon sur Saône ainsi que de Cédric Laperteaux, Délégué Territorial de l'ARS Bourgogne-Franche Comté.

La structure s'adresse aux enfants situés à Chalon sur Saône et l'agglomération avec des prestations qui nécessitent moins de 12h de présence par semaine, à raison de 3 demi-journée par semaine. La prise en charge des enfants se veut sur une période de deux ans, en vue d'observer les comportements et de procéder à une sociabilisation vers ensuite l'inclusion en école élémentaire en classes externalisées.

Ouverte en novembre dernier, la structure accueille déjà 6 enfants, mais est en capacité de monter jusqu'à une dizaine d'enfants, avec un maximum de 4 à 5 enfants dans chacun des deux groupes constitués.

Le fruit de l'expérience mâconnaise

Les PEP 71 travaillaient le dossier depuis plusieurs mois, avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé. C'est bien la réussite de l'expérience menée par les Papillons Blancs du Mâconnais qui a poussé au duplicata chalonnais. Le délégué territorial de l'ARS a d'ailleurs salué "l'originalité de la démarché. C'est bien le fait de sortir des sentiers battus qui a reçu notre soutien".

Une équiple pluridisciplinaire aux commandes de l'Agora

Pascal Legoux a détaillé le dispositif d'accueil, en insistant sur la lourde mobilisation des moyens humains avec les recrutements d'un médecin pédiatre, une éducatrice spécialisée, deux psychomotriciennes, une neuropsychologue mais aussi une psychologue en guidance parentale notamment. L'accompagnement des enfants mais aussi des parents est au coeur de l'Agora. Une manière de répondre à bien des questions pour les familles.

Laurent Guillaumé