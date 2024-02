Beau succès pour la soirée La Bobine «Quand la peinture nous embobine»

Plus de 300 places ont été vendues à l'occasion de la dernière soirée thématique de l'association chalonnaise pour le cinéma. Plus de détails avec Info Chalon.

302 places pour être précis, 158 pour «Ricardo et la peinture» et 144 pour «Munch».

Présentée par Françoise Villiere, cette soirée thématique a eu lieu le jeudi 8 février à 17 heures et 20 heures, avec une pause gourmande entre les deux films, au Mégarama Chalon.

Projeté à 17 heures, «Ricardo et la peinture» (2023) est le portrait que nous propose Barbet Schroeder de son ami le peintre Ricardo Cavallo qui consacre sa vie à la peinture. De Buenos Aires jusqu'au Pérou, en passant par Paris, ce film est une invitation à plonger dans l'histoire de la peinture mais aussi à découvrir la vie de cet homme qui, avec simplicité et humilité, s'est toujours engagé entièrement, jusqu'à transmettre sa passion aux enfants de son village.

Après la pause gourmande, les amoureux du 7ème art présents dans la salle ont découvert «Munch» (2023), un film réalisé par le Norvégien Henrik Martin Dahlsbakken, lequel signe un film plus ambitieux que son "survival" «Cave» (2016). C'est le deuxième biopic sur le peintre Edvard Munch (1863-1944), auteur du célèbre Cri (1893), après celui de Peter Watkins qui remonte à 2005. Dans un esprit plus aventureux que ce dernier, ce film met en avant la modernité de l'artiste torturé et fragile, buveur plus qu'à son heure, allant jusqu'à le faire vivre à notre époque. Installé à cette fois à Copenhague, où son art pétri d'expressionnisme d'avant-garde se confronte aux conventions en vigueur, le jeune Edvard Munch tente sans succès d'exposer ses œuvres dans une galerie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati