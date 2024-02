Les arnaques au virement et au devis signé...attention au hameçonnage

C'est la nouvelle tendance du moment. Des mails, avec des adresses pillées dans de précédentes initiatives, et réappropriées. Vous recevez un mail dans lequel se trouve un fichier joint, pour la validation d'un devis ou un ordre de virement. Un simple clic sur le fichier à télécharger et vous voilà "hameçonner". Lorsqu'il s'exécute, ce code télécharge et installe un logiciel malveillant, permettant l'accès à un grand nombre de vos données, et notamment bancaires. La vigilance est vraiment de mise avec une accélération ces dernières semaines de ce type de stratégie malveillante.