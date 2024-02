CARNET BLEU - Bienvenue à Nelyan

Nelyan COULON est né le 5 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Lyna qui aurait eu 4 ans et Alyana qui vient d'avoir 2 ans, de Yalorie VINCENT et de Benjamin COULON. La maman est réceptionniste et le papa est chef pâtissier au Pont Paron à Saint-Rémy. La petite famille réside à Chatenoy le Royal. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !