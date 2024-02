Cette semaine à l'Espace des Arts : 'STÉRÉO'

La danse, le cirque, le théâtre et bien sûr le rock n’roll fusionnent dans ce spectacle hybride d’un nouveau style. Survoltée, palpitante, la scène se fait électrique. Les tenues extravagantes tout cuir, paillettes ou fourrure signées Philippe Guillotel surfent sur l’atmosphère volume à bloc, images à fond. Arthur Satàn, Romain Boutin et Louise Decouflé cassent la baraque en trio glam rock, sur les reprises des Beatles, Tears for Fears, T-Rex ou des Beach Boys, plus des morceaux originaux. Le décor graphique de Jean Rabasse laisse même de l’espace pour la glisse en skate-board. La danse, elle, est d’une puissance gestuelle diabolique, virtuose, voire acrobatique. Du jamais vu, qui zappe, rembobine, rebondit, déferle avec humour et fait le plein d’énergie vitale.

JEU 15 FEV. — 20H GRAND ESPACE

VEN 16 FEV. — 20H GRAND ESPACE

SAM 17 FEV. — 17H GRAND ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/stereo

Texte et visuel : Service Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Quentin Lafont