L’Eglise catholique entre en Carême ce 14 février

Durant quarante jours, en commémoration des 40 jours et 40 nuits du jeûne de Moïse avant la remise des Tables de la Loi et les 40 jours de la Tentation du Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique, les chrétiens se doivent de réfléchir sur leur Foi et leur engagement dans l’attente de la Résurrection

Le Carême est un temps de conversion, qui repose sur la prière, la pénitence et le partage. La pénitence n'est pas une fin en soi, mais la recherche d'une plus grande disponibilité intérieure. Le partage peut prendre différentes formes, notamment celle du don.

La Semaine sainte - dernière semaine de Carême - qui commence avec le dimanche des Rameaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi saint au soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.

Attendre Pâques dans l’humilité

La symbolique du Mercredi des cendres permet de se considérer un peu plus humble au regard de son prochain et de son propre for intérieur. Le signe de Croix du prêtre sur le front des fidèles, avec les cendres « Tu es né poussière et tu retourneras poussière » marque bien la fragilité de l’homme mais ce signe est aussi une annonce d’espérance en la miséricorde de Dieu et la Résurrection du Christ dans la nuit de Pâques.

Cette période de Carême est aussi un temps de partage. Jeûner veut dire se restreindre sur sa propre façon d’être et d’agir afin de mieux comprendre son prochain, de l’aider lui aussi à parcourir ce chemin vers la lumière de Pâques.

Soyons respectueux de l’Histoire

Notre Pays est fondé sur cette foi chrétienne qu’on le veuille ou non. Notre Histoire s’est bâtie sur les pierres de la chrétienté. Il suffit de voir nos cathédrales, nos églises, nos chapelles qui décorent nos paysages sans oublier que bon nombre de jours fériés sont liés à cette vie religieuse et tout ceci permet de mieux comprendre le sens de cette Histoire qui a traversé les siècles et qui doit se vivre présentement pour mieux forger l’avenir.

Que le chemin du Carême amène à réfléchir au sens de cette vie riche d’amour et de sainteté à travers le Monde. Respectons là, ne la blasphémons pas, elle à un sens universel qui permet aux hommes de bonne volonté de s’aimer les uns et les autres. Que ce temps du Carême puisse apporter la Paix.

JC Reynaud