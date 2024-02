Les vêtements Tape à l'Oeil de vos enfants sont trop petits ?

Les vêtements de vos kids sont trop petits ?



Triez et déposez vos vêtements dans votre magasin de Chalon/Saône - zone commerciale Chalon Sud



Quels types de vêtements ?

Uniquement du Tape a l'œil

En très bon état : propres, poches vidées, sans tâche et sans bouloche

Zip et boutons fonctionnels

Des collections récentes (datant de moins de 5ans)

De saison

Avec les étiquettes de marque, de lavage et de composition (bonne nouvelle : à partir de mi-mars les étiquettes de composition ne seront plus obligatoire)



Gagnant-gagnant !

Vous triez, vous déposez et vous récupérez immédiatement un bon d'achat pour vous faire plaisir sur le neuf ou la seconde main !