La Chalonnaise Liana Bouchaïr qualifiée pour le Championnat de France de kickboxing

Médaillée de bronze au Championnat de France de kickboxing qui a eu lieu le samedi et le dimanche 3 et 4 février 2024 à Bondy (Seine-Saint-Denis), cette digne représentante du Boxing Club San Rémois participera au Championnat de France de kickboxing qui aura lieu du 17 au 18 février 2024 à la Salle Omnisport de Saint-Étienne (Loire). Plus de détails avec Info Chalon.