CONSEIL MUNICIPAL - Nouvelle démission à Chalon, ne supportant plus l'attitude de Gilles Platret, Sébastien Lagoutte (Cultivons Chalon) démissionne

Il était l'une des figures les plus incisives de l'opposition municipale, au sein du groupe Cultivons Chalon. L'explication de sa démission est à l'image de son mandat électoral, autant incisive vis à vis de Gilles Platret. Il s'en explique à travers une lettre adressée au maire de Chalon sur Saône.

"Monsieur le Maire,



Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon siège au sein de l'opposition du conseil municipal de la ville de Chalon sur Saône. Cette décision, bien que difficile, est motivée par des raisons fondamentales qui touchent à l'éthique et à la démocratie.

Depuis un certain temps, je constate avec une profonde préoccupation que vos positionnements politiques divisent et fracturent les habitants de notre ville. Vos propos - pour certains racistes -, qui stigmatisent une partie de la population, sont non seulement inacceptables mais aussi dangereux pour le vivre-ensemble que nous devrions tous promouvoir. En dépit de ces désaccords, je m'engage à continuer de lutter contre de telles pratiques, car je crois fermement en l'importance de défendre les valeurs d'égalité, de respect, d'humanité et de solidarité.

Ma décision de démissionner est également motivée par le manque de démocratie qui règne au sein du conseil municipal. Les révisions successives du règlement intérieur ont graduellement restreint les droits de l'opposition, muselant ainsi notre voix et notre capacité à représenter les intérêts des citoyens. De plus, je ne peux ignorer la façon dont le conseil municipal est devenu une tribune pour véhiculer vos idées nauséabondes qui divisent plutôt qu'elles ne rassemblent.

En outre, les dossiers présentés au conseil sont soit dépourvus de contenu significatif, soit utilisés comme moyen de mettre en place des mesures sectaires visant à diviser et à stigmatiser une catégorie spécifique de la population. Je refuse catégoriquement de cautionner de telles pratiques et je refuse de rester au sein d'un conseil qui délibère de manière partisane et discriminatoire.

Soyez certain que je continuerai à lutter contre vos idées, par d'autres moyens, pour faire en sorte que l'égalité entre les citoyens soit respectée, peu importe leur origine, leur religion ou leurs croyances. Je m'engage à promouvoir un environnement où chacun sera traité avec dignité et respect.

Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission et de prendre les dispositions nécessaires pour pourvoir à mon remplacement au sein de l'opposition du conseil municipal.

Cette démission entraîne de fait celle de mon siège au sein de toutes les commissions où je pouvais siéger et celle de mon siège au sein du conseil communautaire.

J'espère, je rêve, Monsieur le Maire, que vous saurez revenir un jour à de meilleures considérations...

Sébastien LAGOUTTE".

La démission de Sébastien Lagoutte pourrait marquer le coup du retour au sein du conseil municipal de Nisrine Zaïbi, la suivante sur la liste. Cette dernière n'ayant pas encore fait savoir ses intentions.

L.G - Photo Grand Chalon