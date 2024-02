AVIS DE DECES - Monsieur Georges GUYENNON

CHALON-SUR-SAÔNE



Jocelyne, son épouse ;

Georgette, sa sœur ;

Séverine, Muriel, Sylvie, Frédéric,

ses neveux et nièces et leurs enfants ;

Catherine et Jean-Christophe,

sa belle-fille et son beau-fils,

et leurs enfants ;

Laurence et Jean,

sa belle-fille et son compagnon ;

Ginette, Colette et Jean-Michel,

ses belles-sœurs et son beau-frère ;

et leurs enfants et petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges GUYENNON



une cérémonie civile sera célébrée lundi 19 février à

15 heures, en salle omniculte de Chalon-sur-Saône, 115 Avenue Boucicaut.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Châtenoy-le-Royal.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.