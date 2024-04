Les rugbywomen de l’entente Chalon Chagny Les Coquelicots s’inclinent chez le leader Nantua dans un match de haut niveau

Le dauphin de cette poule 1 se déplaçait avec une seule défaite (conte Nantua 22 à 20 le 21 Janvier) et la ferme attention de faire tomber Nantua, déjà qualifié pour les phases finales.

C’est sous une pluie diluvienne qui ne s’arrêtera jamais que la rencontre s’est disputée. Dès le coup d’envoi, les deux équipes montrent leur attention de jeu. Et le premier plaquage manqué à la 3ième minutes se concrétise par un essai des locaux. 7 à 0 pour Nantua, les joueuses de l’entente Chalon Chagny sont au pied du mur. Devant un public Chalonnais ayant fait le déplacement en masse pour encourager l’équipe, les joueuses de l’équipe RF2C vont remettre la main sur le ballon. Elles vont occuper le camp adverse, tenir le ballon et faire plier la défense adverse. Malheureusement, celle-ci de rompt pas. Chaque ballon perdu peut être synonyme de contre-attaque. Nous assistons à un match de haut niveau entre les deux premières équipes de la poule qui se rendent coup pour coup avec un engagement énorme. Un en avant par ci, un déblayage pas suffisamment efficace par-là, autant de petits détails qui empêchent aux joueuses visiteuses d’égaliser. 7 à 0 à la mi temps, tout est possible !

Le seconde période démarre comme la fin de la première. Les joueuses de l’entente Chalon Chagny avancent, mettent la défense à mal. Mais chaque erreur profite à Nantua qui répond par beaucoup de vitesses dans son jeu. Trop de petites fautes ou de choix mal négocier ne permettent pas de marquer et ce sera Nantua qui marque un second essai. 12 à 0 C’est à ce moment -là que les Coquelicots vont reprendre le ballon, marquer enfin un essai de l’espoir pour porter le score 12 à 7. Il reste un quart à jouer et un essai transformé permettrait de revenir avec la gagne. Mais c’était sans compter sur un coup de génie de la 10 locale, auteur d’un très gros match hier, file à dame pour définitivement enterrer les espoirs de notre équipe. 17 à 7 score final.

Nos joueuses n’ont pas à rougir de cette défaite face à l’ogre de la poule.

10 victoires en 12 matchs, le bilan est au-delà des objectifs de la saison pour ce groupe à l’état d’esprit irréprochable qui a fait preuve de travail, de courage et d’abnégation.

Une saison porteuse d’espoir et ouvrant d’autres objectifs la saison prochaine puisque l’ensemble des joueuses prolongent l’aventure et seront rejointes par plusieurs joueuses.

Nous remercions vivement nos supporters qui ont fait le déplacement à Nantua et ont poussé l’équipe pendant 80 minutes.

Allez le RFCC, allez les Coquelicots !