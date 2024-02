« Bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur terre » affirmait Henri IV. On ne sait si les rotariens de Chalon Saint-Vincent se sont inspirés des paroles du célèbre roi de France pour créer leur salon « Vins-Plaisirs ». Toujours est-il que la huitième édition est annoncée les 9 et 10 mars prochain à la salle des fêtes Maurice Ravel à Châtenoy-le-Royal.

Si « Le Bon Roi Henri », qui, parait-il, adorait le vin de Givry, avait vécu en l’an de grâce 2024, il aurait certainement fait étape en ce deuxième week-end de mars à Châtenoy… le Royal ! Car on pourra déguster et se procurer du givry… Mais pas que… La Bourgogne sera bien évidemment mise à l’honneur avec la Côte Chalonnaise, la Côte de Beaune, la Côte de Nuits, le Mâconnais ou encore la Basse Bourgogne. Mais il n’y aura pas que des vins originaires de notre belle région. L’Alsace, le Beaujolais, le Bugey, la Champagne, le Jura, le Languedoc-Roussillon, la Lorraine, les Pays de la Loire, la Provence et la Vallée du Rhône seront aussi au rendez-vous. Au total, pas moins de vingt-deux vignerons seront présents, venus de toute la France vous faire découvrir leur dernière production.

Et ce n’est pas tout, neuf exposants, dignes représentants des métiers de bouche, seront également de la partie et vous proposeront aussi bien du salé que du sucré pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes.

Deux ateliers dégustation

A l’occasion de cette huitième édition, la sixième à Châtenoy-le-Royal, les organisateurs, toujours à la recherche de la nouveauté, ont décidé de programmer deux ateliers dégustation animés par Alice Raquillet, issue d’une grande famille de vignerons de la région chalonnaise. Les deux ateliers sont prévus le samedi et le dimanche à partir de 11 heures.

Au profit de l’ONG Soakilonga et de l’association L’Outil en Main

L’entrée au salon sera à nouveau entièrement gratuite mais des verres de dégustation seront vendus au prix de 4 € l’unité et de 20 € les six au profit de l’ONG malgache Soakilonga, dont l’objectif principal est de lutter contre la malnutrition en distribuant quelque 84 000 repas par an. Autre bénéficiaire, L’Outil en Main, dont une association locale est implantée dans le Grand Chalon, et qui a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine.

Vingt-deux vignerons…

Alsace : Domaine Patrick et Mathieu Beyer (Epfig) : sylvaner, pinot gris, riesling, gewurztraminer, pinot noir, crémant.

Beaujolais : Au caveau du pressoir américain (Villié-Morgon) : chiroubles, morgon, chénas.

Bourgogne : Domaine Bourdon et Fils (Solutré-Pouilly) : mâcon vergisson, saint-véran, mâcon village, pouilly-fuissé ; Domaine Bouton Valérie, Gilles et Fils (Saint-Aubin) : saint-aubin, chassagne-montrachet, puligny-montrachet ; Domaine Duvernay Père et Fille (Mercurey) : mercurey village et mercurey 1er cru ; Domaine Fribourg-Hacquard (Villers-La-Faye) : bourgogne hautes côtes de nuits, nuits- saint-georges ; Domaine Michel Isaïe (Saint-Jean-de-Vaux) : ratafia, marc de bourgogne, fine de bourgogne, vin de pays ; Domaine Jacquet Lionel et Séverine (Chitry) : bourgogne chitry rouge et blanc, saint-bris, chablis , crémant ; Maison Géraldine Louise (Rosey) : givry, saint-romain, montagny, aligoté ; La cave du Caboulot (Fontaines) : vins et spiritueux ; Domaine Sylvain et Lucie Ponsot (Rully) : rully village et 1er cru.

Bugey : Domaine Buffard (Cerdon) : cerdon classique et brut.

Champagne : Domaine Joël Closson et Fils (Saulchery) : champagnes, champagnes millésimés.

Jura : Domaine Hordé Père et Fils (Port-Lesney) : arbois blanc, savagnin, vin jaune.

Languedoc - Roussillon : Domaine Soulier (Saint-Hippolyte-de-Caton) : vins de pays Cévennes.

Lorraine : Domaine Masson Jacques (Bulligny) : vins côtes de Toul, eau de vie, spiritueux.

Pays de Loire : Domaine de la Gauterie (Brissac-Loire-Aubance) : anjou, bonnezeaux, côteaux-du-layon, saumur.

Provence : Domaine Bouisse-Matteri (Hyères) : vins blanc, rouge et rosé côtes de provence.

Vallée du Rhône : Domaine Jaume (Vinsobres) : vinsobres, côtes-du-rhône, crozes- hermitage ; Domaine Jean-Claude Raspail et Fils (Saillans) : clairette de die ; Domaine Serguier (Châteauneuf-du-Pape) : côtes-du-rhône, châteauneuf-du-pape ; Domaine du mas des Restanques (Gigondas) : gigondas, vacqueyras.

… et neuf métiers de bouche

Brasserie Les Plains Monts (Chagny) : bières artisanales.

Louis et Dielkis Genelot (Bragny-sur-Saône) : miels et dérivés.

Les Gourmandises de Lucie (Chalon-sur-Saône) : chocolats, pâtisseries, confiseries, biscuits.

GAEC Galoche (Châtenoy-le-Royal) : yaourts, beurre, charcuteries, fromages chèvre et vache.

Il Salernitano (Sainte-Geneviève) : produits italiens : antipasti, olives, mozzarella, sauces, pâtes, huile, vins.

Fromagerie des Erythrônes (Aromas) : comté, cancoillotte, fromages du Jura.

La Canadienne et SL Wine (Ouroux-sur-Saône) : produits canadiens et vins étrangers.

Les Escargots d'Amandine (La Chapelle-Thècle) : escargots et préparations à base d'escargots.

Isabelle Dell’Accio (Grenoble) : huiles d’olives.

8e salon Vins-Plaisirs samedi 9 mars, de 10 heures à 19 heures, et dimanche 10 mars, de 10 heures à 18 heures, à la salle des fêtes, avenue Maurice Ravel, à Châtenoy-le-Royal. Entrée gratuite. Parking assuré. Restauration sur place. Tombola gratuite.

Gabriel-Henri THEULOT