Le marché automobile français démarre sur les chapeaux de roues

Le premier mois de l'année s'est soldé par une hausse pleine de promesses du marché automobile français qui a connu une croissance de 9,2% avec 122 284 voitures particulières vendues, malgré un recul de la part des véhicules électriques à 16,4%. Le groupe Stellantis est à la fête et voit Peugeot grimper à la première place des marques les plus vendues en France, devant Dacia et Renault. La Peugeot 208 s'offre la tête du classement des véhicules les plus prisés, surpassant la Dacia Sandero et la Renault Clio. Dans le secteur électrique, la Dacia Spring devance le Tesla Model Y, bénéficiant probablement des commandes anticipées avant la modification du bonus écologique. Le marché montre une préférence pour l'essence, suivie par l'hybride plein et l'électrique, tandis que le diesel continue de perdre du terrain.