Le jardin n'est pas sans danger pour nos amis à 4 pattes

Les beaux jours sont enfin là et votre boule de poils passe sa journée à explorer le jardin sorti de son sommeil. Véritable espace de jeu et de découverte, c'est aussi malheureusement un lieu où les dangers sont nombreux.

Lieu d'exploration sans fin et espace de détente formidable, le jardin est un paradis rêvé pour nos compagnons à quatre pattes qui ont la chance d'en posséder un. Aux premiers rayons du soleil, ces boules de poils en manque de grand air s'ébattent sur la pelouse et piquent volontiers un petit somme à l'ombre des arbres. Mais cet éden verdoyant n'est pas toujours un havre de paix. Entre les insectes, les plantes toxiques et les animaux venimeux, le jardin est aussi un lieu plein de dangers. Cet été, chats et chiens devront donc être surveillés comme le lait sur le feu…



DES PLANTES CHARMANTES MAIS TOXIQUES

Un jardin n'est pas un jardin s'il ne foisonne pas de plantes ni de fleurs toutes plus colorées les unes que les autres ! Mais certaines sont malheureusement très toxiques pour nos amies les bêtes. Les feuilles, le bois, l'écorce, la sève, les baies ou les racines de certains végétaux peuvent en effet provoquer chez l'animal des intoxications graves s'ils sont ingérés. Parmi les plantes à bannir de son jardin, on peut citer - de manière non exhaustive - le gui, l'hortensia, le laurier-rose, le rhododendron ou encore les lys.

La plupart du temps, les symptômes apparaissent quelques minutes ou quelques heures après l'ingestion. Ainsi, l'animal salive excessivement, il peut vomir et avoir la diarrhée. Plus rares mais possibles, des tremblements, des convulsions ou un ralentissement du rythme cardiaque peuvent encore apparaître.

Toutefois, pas de panique ! Dans la majorité des cas, les intoxications ne sont pas graves car les vomissements permettent d'expulser rapidement les substances toxiques. En revanche, ne tardez pas à consulter un vétérinaire si l'état de votre boule de poils s'aggrave.



HARO SUR LES PRODUITS CHIMIQUES !

Néfastes pour l'environnement, les produits chimiques le sont aussi pour nos animaux. C'est le cas de nombreux phytosanitaires, et notamment des anti-limaces qui contiennent du méthiocarbe ou métaldéhyde. Ces substances provoquent en effet des larmoiements, des vomissements, de la diarrhée, des crampes et une respiration difficile chez nos animaux qui peuvent aussi adopter une démarche rigide.

Attention également aux insecticides, raticides, désherbants et débroussaillants qui engendrent eux aussi des intoxications graves. Vérifiez les symboles sur les emballages : une tête de mort signifie que le produit est toxique, et une croix qu'il est irritant.



LES ANIMAUX VENIMEUX

Nos animaux de compagnie ont beau partager le jardin avec tout un tas d'autres petites bêtes, il n'en reste pas moins qu'ils ne sont pas toujours copains. Les piqûres de guêpes ou d'abeilles provoquent un gonflement bénin, généralement autour de la truffe, sur les babines, la langue ou les paupières de l'animal. Ici, rien de grave, sauf si votre chien ou votre chat est allergique. Un œdème de Quincke (difficultés à respirer et gonflement de la tête) est alors possible. Si le gonflement persiste après quelques heures, direction le vétérinaire en urgence.

Très fréquentes dans le sud de la France, les chenilles processionnaires représentent sans nul doute une urgence vétérinaire. Celles-ci quittent les nids en procession au début du printemps pour coloniser le sol et attiser la curiosité de nos compagnons à quatre pattes. Les poils des chenilles, qui contiennent une substance nécrosante et urticante, peuvent gravement intoxiquer votre animal et provoquer une nécrose de la langue.

Enfin, si les serpents de nos jardins sont rarement venimeux, les vipères peuvent néanmoins provoquer une morsure mortelle. En général, les chiens se font attaquer au niveau de la truffe et les chats au niveau des pattes. L'endroit mordu est rapidement rouge et gonflé mais il ne faut surtout pas poser un garrot ou aspirer le venin. Le bon réflexe consiste à transporter l'animal chez le vétérinaire dans une cage. Il doit en effet bouger le moins possible pour éviter la propagation du venin dans l'organisme.



M.K.



PETIT PLOUF, GRAND DANGER

Les bassins, piscines et autres lacs sont encore autant de pièges pour nos chats et chiens. Nos animaux ne sont en effet pas forcément des champions olympiques de natation et la noyade n'est pas un risque à prendre à la légère. Faites davantage attention aux chiots et aux chatons dont l'intrépidité peut leur causer de gros ennuis.