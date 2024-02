Retour en images sur la première journée du Salon du Bien-Être de Champforgeuil

Ouverte pendant deux journées à la Salle des Fêtes Pierre Châtelet de Champforgeuil de de 10 heures à 18 heures, la 1ère édition du Salon du Bien-Être est dédiée à la santé au naturel et aux soins les plus puissants.

Au programme, une vingtaine d'exposants dont Made in Geozome by Emmanuel Fournier (expovente de grandes pièces uniquement), tissage totémique chamanique avec Véronique Ribier, à 16 heures 30 (don libre et groupe de 5 personnes maximum), Runes et oracles avec Sylvie Meunier, Les Secrets de Nahe, bougies artisanales d'Alison Martin, créations énergétiques et vibrations, peintures d'âme et art thérapie par Nadine Virly, voyage sonore et vibratoire, gong et voix, thérapie et soins et ateliers par Sarah Valognes (Le Pavillon d'Enobios), soins individuels (énergies et sonothérapie) par Pierre Perrin, bien-être allié à la géométrie sacrée par Nathalie Boulbon (séance de 60 euros, prévoir 1 heure) et soins énergétiques et vibratoires, relaxation sonore et atelier en chœur avec La Voix du Chœur.

Pratique

Salon du bien-être ce dimanche 18 février 2024, de 10 heures à 18 heures à la Salle des fêtes Pierre Châtelet de Champforgeuil, 2 Rue Charles Lemaux. Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place. Contact : Sabrina Caire, 06 35 45 48 21.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati