Du beau monde ce samedi soir à LaPéniche

Ils étaient nombreux ce samedi 17 février à se rendre à LaPéniche pour les concerts de Matt Elliott et Be Hyde. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 17 février 2024 à partir de 20 heures 30, LaPéniche donnait rendez-vous aux mélomanes pour une soirée folk spectrale et électro rock avec les concerts de Matt Elliott et Be Hyde.

Après «Farewell To All We Know» (2020), Matt Elliott était de retour sur la scène de LaPéniche, avec un neuvième album. Des chants rébétiques grecs en passant par le fado portugais, le blues du Delta du Mississippi, les fanfares des Balkans, la mélancolie yiddish ou encore la saudade capverdienne, la musique du Nancéen, c'est avant tout le chant d'un déraciné, d'un apatride, d'un être hors-le-monde.

Au commencement était Jekyll, duo électro-folk onirique et épuré, empli d'images contemplatives. Composé d'Arnaud Vannier (guitare, chant) et Thomas Durant (claviers, programmation, iPads), le duo s'est vite fait repérer, faisant partie de la sélection Bourgogne des Inouïs du Printemps de Bourges 2014. Soutenu par le CRR de Chalon-sur-Saône et par les SMACS de la région (LaPéniche, La Cave à musique, La Tannerie,...), le projet sort dans la foulée deux EP vinyles, un premier album, «Zéro et Infini» (2015), et effectue plus d'une cinquantaine de concerts dont quelques belles première parties dont celle de Doctor L et Rodolphe Burger.

En s'octroyant les talents du multi-instrumentiste Mathieu Heinemann, Jekyll rejoint le label Osto Records et opère sa mutation, Be Hyde. Hydre à trois têtes chercheuses en immersion dans les méandres d'un folk-rock électronique ambient et habité, une musique du monde...intérieur.

Prochain rendez-vous de LaPéniche, le samedi 2 mars 2024 à partir de 20 heures 30 pour le retour du tremplin Europopcorn.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati