Le Collectif Chalon Dans la Rue vous propose le spectacle ‘ En Vol’ de la compagnie ‘ Le Polymorphe’

Le communiqué de presse

Découvrez une aventure artistique de Chalon Dans la Rue Les 9 et 10 mars et participez à la création de corneilles dans l’espace public !

Chaque année, Chalon dans la rue vous propose ses « aventures artistiques » : des projets au long cours auxquels vous êtes invité.e.s à participer. Les 9 et 10 mars, c’est avec la compagnie Polymorphe que vous vous envolerez. En Vol est une installation plastique dans l’espace public. C’est aussi une récolte d’histoires fabuleuses. Vos histoires. C’est, enfin, une performance chorégraphique.

La compagnie Le Polymorphe vous invite à participer à des ateliers mêlant écriture et art plastique. Il s’agit d’écrire sur papier des moments marquants de sa vie pour ensuite les restituer dans une installation plastique monumentale.

D’immenses oiseaux, corneilles fabuleuses et redoutables se déploient dans l’espace public. Ces oiselles sont constituées de vos mots et de collages, à l'image de plumes sur les vastes silhouettes colorées.

À travers ces collages monumentaux, la plasticienne Maëva Longvert questionne le territoire et l’espace public. La démarche d’EN VOL s’inspire du livre Habiter en oiseau dans lequel la philosophe Vinciane Despret explique que les manières de vivre de ces espèces peuvent nous inspirer d’autres manières d’être au monde. Si on veut bien les écouter, les oiseaux nous parlent de stratégies collectives, d’intelligence sensible, de protection, de pièges déjoués, de joie, de jeu et d’échappées par le haut.

INFORMATIONS PRATIQUES

Gratuit.

Inscriptions : patricia.jacques@chalondanslarue.com

Atelier le 9 mars de 14h à 20h sur le site de l'Abattoir (52 quai Saint-Cosme, Chalon-sur-Saône)

Atelier le 10 mars de 9h à 11h30 place de Beaune (Chalon-sur-Saône)

1er En Vol : révélation des corneilles Place de Beaune de 11h30 à 12h30 : à travers une performance chorégraphique suivie d’un temps convivial. ​Pour EN VOL, Maëva Longvert chemine aux côtés de Samira Boukhnous, pour l’écriture sensible, poétique et politique, et d’Audrey Gary, Marianne Masson et Quelen Lamouroux pour l’écriture chorégraphique.