Au lycée Émiland Gauthey, un atelier pour briser les tabous

À l'occasion d'un atelier, les lycéens étaient invités à déconstruire les tabous. Plus de détails avec Info Chalon.

Capucine Touchard, Chloé Garriga, Mélodie Chevalier, Anaïs Vialet et Élisa Lombard.

Elles étaient 5 lycéennes de Terminale Métiers de l'Accueil du lycée Émiland Gauthey réunies autour de Setti Messoussa, leur professeur d'économie, à proposer un après-midi pour déconstruire les tabous, le jeudi 15 février 2024.

Un après-midi qui s'articulait autour de 4 ateliers destinés à débunker de nombreux tabous encore persistants dans notre société.

Pour déconstruire ces tabous et idées reçues, c'est sous la houlette de Camille Marcotto, la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée Émiland Gauthey, que Josiane Gaudriot, la présidente de l'association Oncologie soins support(Oncossup), Ambre Vaux du Centre de santé sexuelle (CSS) du Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, et Zoé Lartaud du Planning Familial, ont été invitées à animer ces ateliers.

Vient enfin la séance de questions.

«Parfois, c'est plus facile que ce soit une personne extérieure qui vienne s'emparer de ces sujets. Parce que nos élèves ne les connaissent pas, je pense que ça libère la parole. Ils savent qu'ils ne seront là que le temps d'un après-midi, c'est donc le moment où ils vont pouvoir poser des questions, toutes les questions qu'ils souhaitent», nous explique Setti Messoussa.

Un message porté par les intervenants qui passe d'autant mieux qu'il est concret pour ces jeunes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati