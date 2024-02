Médaillés Militaires : la 238e Section en Assemblée Générale lance un appel aux adhésions

Retrouvailles en Assemblée Générale pour les membres de la 238e Section de la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire (SNEMM), ce jeudi 15 février 2024 et ce à la Maison des Associations du centre Jean Zay à Chalon sur Saône.

Une assemblée présidée par Jean-Pierre Poisot, président en exercice et secrétaire, entouré des membres de son bureau exécutif Françoise Joly, vice-présidente chargée des Dames d’entraide; Gérard Biguet, vice-président et Isabelle Menelot, trésorière. Avec la présence d’invités tels Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et Monde patriotique, représentant Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône, ainsi que le Commandant Thomas Chottin à la tête de la Compagnie de Gendarmerie de Chalon sur Saône.

Instant de recueillement est observé à la mémoire des disparus mais aussi des amis de l’active morts en service ou en mission sur les théâtres d’opérations extérieures.

Rassembler les Médaillés Militaires

Comme toute Assemblée Générale il appartient au Président de brosser son rapport moral et d’activités dans lesquels il fait part de quelque découragement mais aussi de satisfaction.

En effet si la 238e Section a connu un nombre de membres importants, force est de constater que les effectifs diminuent. Actuellement se sont 75 adhérents, y compris les associés et dames d’entraide « Des rangs qui s’étiolent au fil des ans, liés à l’âge ou à la maladie, le recrutement n’est pas facile malgré la présence de la BPIA » soulignera le président. Le souhait présidentiel étant de voir de plus jeunes Médaillés Militaires adhérer à l’association. Sur le plan national le SNEMM compte 594 sections regroupant 34392 affilés

Jean-Pierre Poisot a précisé la valeur de la Médaille Militaire qui est désormais la seconde Décoration dans le rang, après la Légion d’Honneur. C’est dire son importance. A nouveau il s’est tourné vers celles et ceux qui la portent. « Fort heureusement les conflits et guerres ne sont plus là. Nos effectifs sont vieillissants (ndlr : moyenne d’âge 76 ans) Tournons nous cependant vers celles et ceux qui, comme nous, ont été honorés par cette distinction afin qu’ils viennent nous rejoindre et je pense entre autres aux militaires des OPEX. »

Des activités et des aides

La 238e Section est active par ses rencontres et les sorties entre membres, ou en participant aux manifestations patriotiques avec la participation d’un Porte Drapeau. Il est bon de rappeler que la cotisation annuelle est de 25€, déductible fiscalement, et qu’une partie de cette cotisation est versée au niveau national afin d’aider les orphelins et les pupilles de la Nation.

Outre le fait de garder un contact entre les Médaillés, la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire, au travers de ses Sections joue un rôle sociale par son soutien, mais surtout en allant au devant de ses adhérents pour leur apporter conseils et solutions.

Ceci n’a pas échappé aux autorités présentes que ce soit la voix municipale de Serge Rosinoff qui assuré son soutien et ses remerciements aux membres de la 238e Section, ou encore par la parole du Commandant Thomas Chottin, lequel a tenu à saluer, en tant qu’officier, la valeur importante de la Médaille Militaire et des hommes et femmes qui en ont été décorés, tout en faisant un exposé sur sa Compagnie.

JC Reynaud