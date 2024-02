À l’école Laënnec, les élèves de CM1 et CM2 ont décroché leur diplôme pour la formation aux premiers secours

Avec l'appui de la Croix Rouge Française de Chalon-sur-Saône, les élèves de CM1 de l’école Laënnec ont appris les gestes de premiers secours, Plus de détails avec Info Chalon.

Alors que les manèges s'installaient petit à petit dans le centre-ville à l'occasion du 103ème Carnaval de Chalon-sur-Saône, les élèves de CM1 de l'école Laënnec étaient des plus attentifs, vendredi en début d'après-midi.

C'était la dernière session de formation aux gestes de premiers secours, distillée par des membres de la Croix Rouge Française de Chalon-sur-Saône, avant la remise de leur diplôme par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Une remise de diplômes qui a eu lieu en présence de Camille Monnot, le président de l'unité locale de la Croix Rouge Française, et Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale.

«Les élèves ont bien écouté et ils ont tous fait preuve de curiosité et de soif d'apprendre», rapporte un des formateurs.

Ainsi, de février à mai, les 426 élèves de l'école Laënnec, comme nous l'indiquent Delphine Bellisan et Karine Pasina-De Simone, les deux professeures des écoles, seront formés aux gestes de premiers secours, à raison de 1 heure 30 par session.

«Toutes les écoles de Chalon sont concernées», précise le maire.

Apprendre les gestes de premiers secours est la clé pour sauver des vies. Un apprentissage est à la portée de tous, même des plus jeunes, pour acquérir très tôt les bons réflexes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati