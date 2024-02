RTC 32 Grand Dole 10 : L’interview d’un des entraineurs du club, Christophe Cabadaïs après le match !

Une victoire avec un vrai état d’esprit !



Dimanche en tout début de partie, c’est un scénario catastrophe qui frappait de plein fouet l’équipe du RTC. Un véritable coup de chaud a soufflé sur le terrain comme dans les allées des tribunes quand à la 11ème minute (Mérigond) et à la 15ème minute (Girard), deux joueurs chalonnais étaient exclus du terrain pour un carton blanc et un carton rouge.

Pourtant les chalonnais ont fait mieux que résister, ils ont prouvé qu’ils avaient une grosse force de caractère pour remporter de la plus belle des façons cette rencontre en empochant en plus le point du bonus offensif ! Christophe Cabadaïs, l’un des entraineurs chalonnais, revient sur ce match remporté par les tangos.

Christophe, cette victoire elle a un goût de grosse satisfaction non ?

C.B : « Oui un début de match compliqué où l’on évolue à 13 contre 15 mais où l’on a réussi à défendre plutôt bien et où l’on s’est même permis le luxe de scorer par deux essais ! Ensuite à la mi-temps, on a dit aux joueurs, on va voir si à 14 vous avez une vraie force de caractère, si vous êtes une vraie bande de potes pour aller chercher contre cette belle équipe de Grand Dole, le point du bonus offensif tout en maitrisant son jeu, ce qui ne sera pas facile. Mais quand les joueurs sont rentrés sur le terrain, ils sont restés dans les plans de jeu que l’on avait fixé et cela a bien fonctionné ! ».

On vous a vu quand même inquiet quand l’équipe évoluait à 13 contre 15 ?

C.B : « Bien sûr, c’est normal ! Mais encore une fois, depuis le banc de touche on leur a fait souligner l’état d’esprit que doit avoir notre équipe et c’est ce qui nous a fait gagner ce match ! ».

Satisfaction pour vous et votre équipe ?

C.B. : « Oui car même à 14, on n’a pas vraiment été inquiété, donc c’est une très grande satisfaction pour nous aujourd’hui. Maintenant on va se reposer le week-end prochain et on va aller gagner à St Claude dans 15 jours ! ».

J.P.B