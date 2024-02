Ouvrez-le-bal à Buxy... le 9 mars

L'association Ouvrez le Bal organise une soirée dansante le samedi 9 mars à la salle des fêtes de Buxy. Cette soirée s'adresse à tous les amoureux de la danse.

Du rock au tango, en passant par la danse en ligne et les danses latines, les danseurs auront de quoi se satisfaire grâce à une heureuse collaboration entre un orchestre de jazz, les Swing Brothers et un DJ bien connu dans la région, DJ GIL (Gilles Bonnamour).

Par ailleurs, Ouvrez le Bal propose à Buxy,de septembre à juin, des cours de danse pour tous de 7 à 77 ans et plus, dispensés par des professeurs diplômés. La convivialité et le plaisir de danser sont au cœur de la philosophie de l'association qui existe maintenant depuis plus de 20 ans.