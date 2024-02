JUDO CLUB CHALONNAIS Quand les vétérans donnent l’exemple aux jeunes générations !

Au Dojo de la rue de la paix, les entraînements des grands sont inter-générationnels et cela donne des ailes aux plus jeunes de voir les « anciens » prendre plaisir à pratiquer !

L’entraînement est une chose mais la mise en pratique en compétition en est une autre.

Il y a 3 semaines, le club avait présenté 2 équipes complètes au championnat BFC par équipes seniors (ce qui est déjà en soi une prouesse) et entre jeunes Juniors (18 ans) et Seniors d’expérience (+50 ans), même si le résultat n’était au rendez vous, une belle harmonie avait vu le jour.

Le week-end dernier, à l’Open National label A Vétérans de St Marcel, 7 valeureux combattants ont pu ainsi s’exprimer et, soutenu par les plus jeunes venus en masse, ont pu faire parler la poudre !

Ainsi, Jérôme RION (-90 kg M4) qui avait déjà fait parler de lui la saison passée avec une médaille de Bronze aux championnat d’Europe et une cinquième place au Monde, s’est largement imposé avec 4 beaux ippons ! Il a été imité par Michaël TERRIER (-90, M3) lui aussi en or tout comme le coach Yann DU CLOSEL, s’imposant également sur ses 4 combats pour remporter la catégorie -81kg M5. Même si pour Amélie PANCHOT (-78, F2) Olivier CHARVILLAT (-60, M2), Chris CHARDIN (-81, M2) et Jordy PAGANI (-81, M3), il n’y a pas eu de médailles au bout du chemin, de beaux engagements ont bien eu lieu et cela leur a donner envie d’en faire plus dans les semaines à venir !