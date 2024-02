RUGBY BUXY - Nolhan Cassez convoqué parmi les 100 meilleurs jeunes de sa génération

Une excellente nouvelle vient d’être communiquée aux dirigeants buxynois : la FFR a convoqué Nolhan Cassez pour un stage national ! Notre deuxième ligne moins de 18 ans participera à nouveau, du 12 au 20 février, au stage générations bleues élite organisé par la FFR. Il évoluera alors parmi les 100 meilleurs joueurs de sa classe d’âge, et ce pour la seconde année consécutive. De quoi récompenser les efforts fournis au quotidien par le pensionnaire du centre régional de formation rugby basé à Dijon et également membre de l’équipe régionale ABCD XV qui affronte régulièrement les meilleures formations nationales. Cette convocation est d’autant plus méritée que Nolhan sera l’un des rares joueurs sélectionnés sans être pensionnaire d’un pôle espoirs fédéral. L’ensemble du club est très fier de toi Nolhan et souhaite que ta belle aventure se poursuive encore la saison prochaine avec l’intégration d’un centre de formation d’un club professionnel. Il est donc toujours possible d’atteindre le plus haut niveau jeune tout en gardant sa licence au club buxynois et Nolhan en est le quatrième exemple en 5 ans !